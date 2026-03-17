Gustavo Robles Martínez es el alcalde de Autlán de Navarro en Jalisco, elegido para el lapso de 2024 a 2027, pero ¿Qué más se sabe sobre el político?

Te compartimos más de Gustavo Robles Martínez con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Gustavo Robles Martínez?

Gustavo Salvador Robles Martínez es actualmente el alcalde de Autlán de Navarro del 2024 a 2027 por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco del PAN, PRI y PRD.

Sin embargo, esta es la segunda ocasión en que Gustavo Robles Martínez es alcalde de Autlán de Navarro, pues su primera elección fue en 2021 con el PRI.

Aunque se desconoce su lugar de nacimiento exacto, se dice que Gustavo Robles Martínez es de Jalisco.

Mediante redes sociales, el alcalde de Autlán Navarro ha demostrado ser gran seguidor del fútbol, pues asiste regularmente con su familia a partidos en la alcaldía.

Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán de Navarro. (Facebook/GustavoRoblesM)

¿Qué edad tiene Gustavo Robles Martínez?

Se desconoce qué edad tiene Gustavo Robles Martínez.

¿Quién es la esposa de Gustavo Robles Martínez?

La esposa de Gustavo Robles Martínez es Lorena Díaz Zuazo, con quien tiene 18 años en matrimonio.

Gustavo Robles Martínez y su esposa Lorena Díaz Zuazo. (Facebook/GustavoRoblesM)

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Robles Martínez?

Se desconoce el signo zodiacal de Gustavo Robles Martínez.

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Robles Martínez?

Gustavo Robles Martínez tiene tres hijos:

Gustavo Robles Zuazo de 17 años de edad

Leo Robles Zuazo de edad desconocida

Valeria Robles Zuazo de 16 años de edad

Gustavo Robles Martínez y su esposa con sus hijos. (@Lorena Díaz Zuazo)

¿Qué estudió Gustavo Robles Martínez?

Gustavo Robles Martínez estudió Administración en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, culminando sus estudios en 2005.

Sin embargo, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aparece su cédula profesional.

Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán de Navarro. (Facebook/GustavoRoblesM)

¿En qué ha trabajado Gustavo Robles Martínez?

Gustavo Robles Martínez es actualmente alcalde en Autlán de Navarro y anteriormente también se desempeñó como político al ser:

Consejero político del Comité Directivo Estatal del PRI

Consejero Estatal de la XXII Asamblea Nacional del PRI

Presidente del Comité Municipal del PRI en Autlán de Navarro

Regidor del Ayuntamiento de Autlán de Navarro de 2018 a 2021

Presidente Municipal de Autlán de Navarro de 2021 a 2024

Presidente del Consejo Regional de Seguridad Pública de Costa Sur

Asimismo, Gustavo Robles se desempeñó en el ámbito académico como: