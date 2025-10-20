Renata Zarazúa sigue sumando triunfos y trofeos en este 2025. Ahora se coronó campeona en el W100 de Macon, Estados Unidos, y lo hizo de manera invicta.

Antes de pasar a ver lo que hizo Renata Zarazúa, tenemos que entender las categorías del tenis femenino. El W100 es considerado uno de los mejores niveles dentro del ITF (Women’s World Tennis Tour).

De abajo para arriba. La ITF organiza torneos que se consideran de más nivel de desarrollo, aunque hay mucho dinero en los premios:

W15: 15,000 dólares de premio y 10 puntos WTA

W25: 25,000 dólares de premio y 50 puntos

W40: 40,000 dólares y 70 puntos

W60: 60,000 dólares y 80 puntos

W80: 80,000 dólares y 115 puntos

W100: 100,000 dólares y 150 puntos

Luego está la categoría más alta: WTA Tour. Aquí los premios son arriba de 250,000 dólares, están las mejores del mundo y los Grand Slams.

Orgullo mexicano: Renata Zarazúa arrasa y se corona en el W100 de Macon

Renata Zarazúa se coronó en Macon, Estados Unidos, de la categoría W100. En este nivel se pueden encontrar tenistas top 70 a 200.

Sin duda, Renata Zarazúa le queda chica esta competencia pues arrasó. No cedió ni un set en los primeros 4 partidos. Para la Final fue lo mismo.

En el último encuentro se enfrentó a la local Anna Rogers, y la venció 6-2,6-1.La mexicana se metió 100,000 dólares a la bolsa y 150 puntos en la WTA.

Esta es una muestra del gran año que atraviesa Renata Zarazúa. Recordemos que en el US Open hizo historia, pues venció a la sexta mejor del mundo, Keys, y aunque perdió en la segunda ronda, dejó grandes sensaciones.

Renata Zarazúa, en el US Open. (Kirsty Wigglesworth / AP)

¿En qué lugar se encuentra Renata Zarazúa en el top mundial?

Gracias a esta victoria de Renata Zarazúa en Macon, su lugar en el ranking ascendió de 77 al 73. La W100 da 150 puntos en la WTA.

Su récord personal en la clasificación ha sido número 72, conseguido en septiembre.