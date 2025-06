World Wrestling Entertainment (WWE) llevó a cabo el evento Money in the Bank 2025 en una nueva edición del magno evento que se realiza cada año. En dicho Premium Live Event participó el luchador mexicano Penta Zero Miedo y todo mundo se pregunta cómo le fue al peleador.

El magno evento de WWE, Money in the Bank 2025, en el que participa Penta Zero Miedo, se caracteriza por la lucha de escaleras en la cual seis peleadores combaten por un maletín que cuelga de lo más alto en el centro del ring y que al obtenerlo tienen una oportunidad, durante un año, de canjearlo contra otro luchador que porte un título mundial.

El combate por el maletín de Money in the Bank 2025 también se realiza en la rama femenina y en esta ocasión fue conseguido por la luchadora Naomi, esto, luego de vencer a Alexa Bliss, Roxanne Perez, Rhea Ripley, Giulia y Stephanie Vaquer, quienes también participaron en la lucha por el maletín femenino.

La luchadora Naomi ganó la pelea femenina luego de lanzar desde lo más alto de la escalera a Alexa Bliss y Rhea Ripley, situación que aprovechó la combatiente para ganar el maletín de Money in the Bank 2025.

¿Cómo le fue a Penta Zero Miedo en el mega evento de la WWE?

La lucha masculina por el maletín de Money in the Bank 2025 de WWE tuvo como participantes a Solo Sikoa, LA Knight, Seth Rollins, Andrade, el Grande Americano y por supuesto a Penta Zero Miedo.

El luchador mexicano Penta Zero Miedo tuvo una gran pelea contra los otros cinco luchadores, pues al inicio del combate se unieron para atacar a Seth Rollins, quien tenía un haz bajo la manga para tratar de llevarse el maletín de Money in the Bank 2025.

Pese a los varios intentos de Penta Zero Miedo de intentar descolgar el maletín desde lo alto de la arena, fue atacado por el Grande Americano y de ahí ya no logró levantarse. Finalmente, Seth Rollins con ayuda de sus compatriotas Bron Breaker y Bronson Reed, logró agarrar el maletín de Money in the Bank 2025.

¿Cómo le fue a Dominik Mysterio en Money in the Bank 2025?

El combate entre Dominik Mysterio y Octagón Jr. por el título intercontinental fue pactado durante el otro magno evento de WWE en unión con Triple A: Worlds Collide.

La lucha fue dominada por Octagón Jr. con movimientos rápidos y sorprendentes, sin embargo, con un una distracción de parte de su acompañante Liv Morgan y un 619 seguido de una Frog Splash, el hijo de Rey Mysterio logró retener su campeonato.