El luchador Cuatrero seguirá su proceso en libertad por aproximadamente uno o más años, esto, pese haber sido declarado culpable y sentenciado a 12 años y 8 meses de prisión.

Cuatrero fue acusado por los delitos de feminicidio y violencia familiar contra su expareja, la luchadora Stephanie Vaquer.

Cuatrero podrá luchar mientras se encuentre en libertad

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que Cuatrero estará en libertad y podrá luchar, sin embargo, tendrá que acudir a firmar cada tres semanas y reparar el daño a su expareja, la también luchadora Stephanie Vaquer.

Además, se indicó que falta aún la ejecutoria, que quede plasmada la sentencia, la apelación y el amparo, por lo que hasta ese momento se resolverá si vuelve a prisión y por cuánto tiempo de los 12 años y 8 meses de los que fue sentenciado.

De acuerdo con varios reportes, Cuatrero recurrirá a la apelación y al amparo, argumentando presuntas inconsistencias en la valoración de pruebas o testimonios de los hechos de los que se le acusa.

Cuatrero y Stephanie Vequer. (Especial)

¿Cuáles son los escenarios posibles para Cuatrero?

De acuerdo con varias fuentes, existen algunos posibles escenarios tras la apelación que presentaría Cuatrero.

Tras el proceso de apelación, la sentencia podría ser ratificada, se dictaría una nueva condena o el luchador podría ser absuelto.