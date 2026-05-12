El luchador Cuatrero recibió una condena de 12 años, 8 meses por tentativa de feminicidio y violencia familiar en contra de la gladiadora de la WWE, Stephanie Vaquer.

De acuerdo a información del periodista Antonio Nieto, la condena a Cuatrero quedará en 10 años, 8 meses, por los 2 años que Cuatrero ya estuvo en la cárcel.

Se sabe que por el momento, Rogelio Reyes, quien lucha como Cuatrero, seguirá libre bajo caución.

¿Por qué fue condenado Cuatrero?

Cuatrero fue declarado culpable del intento de feminicidio contra su ex pareja, la luchadora chilena Stephanie Vaquer, situación que terminó en una condena por más de 12 años para el esteta mexicano.

El caso de intento de feminicidio se resolvió tras tres años en la justicia mexicana, e incluyó pruebas de lesiones visibles en el cuello de la víctima, producidas por Cuatrero.

Stephanie Vaquer es la nueva campeona mundial de WWE (tomada de video)

¿Cómo fue la agresión de Cuatrero a Stephanie Vaquer?

El 2 de marzo de 2023, la luchadora chilena Stephanie Vaquer denunció la agresión que su entonces pareja Rogelio Reyes, quien lucha como Cuatrero, la golpeó e intento quitarle la vida estrangulándola.

Como prueba de su denuncia, Vaquer presentaba lesiones visibles en el cuello, que derivaron en la sentencia para Cuatrero por feminicidio en grado de tentativa.

Durante el proceso Cuatrero tuvo libertad condicional y le prohibieron acercarse a la víctima así como no ejercer sus actividades profesionales.

Cuatrero buscaría la reducción de su condena

Al tiempo de conocerse que Stephanie Vaquer buscará apelar la condena para Cuatrero, se supo también que, el equipo legal del luchador podría solicitar el recurso de reducción de condena por buena conducta.

Tomando en cuenta los dos años ya cumplidos, Cuatrero podría quedar libre en poco más de cinco años.