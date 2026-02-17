El Real Madrid vive un momento intenso y definitivo en la temporada, así que tras ganar la ida de los playoffs de la Champions League 2026, se alista para defender liderato de LaLiga ante Osasuna.

En la Jornada 25 de LaLiga, el Real Madrid visita al Osasuna para defender la cima de la competencia, el sábado 21 de febrero.

Tras 24 jornadas disputadas en LaLiga, el Real Madrid se ha apoderado de la cima de la competencia, un impulso que buscará aprovechar en la cancha del Osasuna para afianzarse.

Osasuna vs Real Madrid

Fase: Jornada 25 de LaLiga

Fecha: Sábado 21 de febrero

Horario: 11:30 horas

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 25 de LaLiga?

Real Madrid recuperó el liderato de LaLiga en Jornada 24 gracias a su victoria sobre la Real Sociedad, que se combinó con una derrota del FC Barcelona.

Así va la tabla de posiciones de LaLiga, en la que la lucha por el título solo es entre Real Madrid y FC Barcelona:

Real Madrid | 60 puntos FC Barcelona | 58 puntos Villarreal | 45 puntos Atlético de Madrid | 45 puntos Betis | 41 puntos

¿Cómo quedó el Real Madrid en la ida de los playoffs de la Champions League?

Real Madrid visitó al Benfica en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, duelo en el que terminó con la victoria.

Con gol de Vinícius Jr., el Real Madrid ganó 1-0 la ida de los playoffs de la Champions League y buscará sellar su pase a los octavos de final en la vuelta.

El partido de vuelta de los playoffs de la Champions League es el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.