Cristiano Ronaldo podría cumplir uno de los deseos más especiales de su carrera antes de colgar los botines: compartir una cancha profesional con su hijo.

Al-Nassr ya trabajaría en un plan para incorporar a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo durante 2027, de acuerdo con reportes procedentes de Arabia Saudita.

La posibilidad de ver al astro portugués jugando junto a su primogénito ha despertado expectativa entre los aficionados, pues representaría un momento histórico para el futbol y para la familia Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Jr. busca abrirse camino en el futbol

El joven futbolista, hijo de Cristiano Ronaldo, continúa su formación en las categorías inferiores de Al-Nassr, donde trabaja para desarrollar sus condiciones y dar los siguientes pasos en su carrera.

A sus 16 años, Cristiano Ronaldo Jr. ha llamado la atención por seguir los pasos de su padre y formar parte de las estructuras juveniles de distintos clubes durante la trayectoria del delantero portugués.

Sin embargo, su objetivo no sería únicamente llevar el apellido de una de las máximas figuras del futbol mundial, sino construir su propio camino y demostrar que tiene las condiciones para competir al más alto nivel.

¿Cristiano Ronaldo jugará con su hijo antes del retiro?

Para Cristiano Ronaldo, compartir un partido oficial con su hijo sería una experiencia especial en la etapa final de su carrera.

El portugués ha expresado en distintas ocasiones el deseo de prolongar su trayectoria y mantenerse competitivo.

Si el plan de Al-Nassr se concreta, padre e hijo podrían coincidir en el mismo vestidor y, eventualmente, disputar minutos juntos.