La Selección Mexicana sufrió la baja de última hora de César Montes, quien no logró recuperarse de una lesión en el glúteo y regresará a Rusia para continuar su rehabilitación.

En su lugar, Rafael Márquez convocó a Dagoberto Espinoza, lateral de 22 años del América, que vivirá su primera experiencia con el Tri Mayor.

Dagoberto Espinoza se incorporará el 28 de septiembre en Nueva Jersey, por lo que no estará disponible para el amistoso ante Colombia, pero sí para los siguientes compromisos de la gira.

¿Quién suplirá a César Montes en la Selección Mexicana?

Ante la ausencia del zaguero, Rafael Márquez decidió convocar a Dagoberto Espinoza, lateral de 22 años del América, quien vivirá su primera experiencia con la Selección Mexicana Mayor.

De acuerdo con información del periodista Adrián Esparza, de TUDN, Dagoberto Espinoza recibió el llamado del cuerpo técnico tricolor, aunque no se incorporará de inmediato a la concentración, pues permanecerá con las Águilas para disputar el compromiso de la Jornada 10 del Apertura 2026 frente a Necaxa.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para el joven defensor, quien logró recuperar protagonismo con el América después de superar una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado de las canchas.

César Montes causa baja de la Selección Mexicana por desgarre. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Dagoberto Espinoza no jugará el amistoso de México vs Colombia

Dagoberto Espinoza se unirá al combinado nacional el lunes 28 de septiembre, en Nueva Jersey, por lo que no estará disponible para el encuentro ante Colombia.

Su incorporación será de cara a los siguientes compromisos de la gira por Estados Unidos, en la que México también enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile.