Querétaro vs Cruz Azul jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 3-1 para La Máquina.

Después del resultado en la Jornada 14, Querétaro se ubica en octavo lugar con 20 puntos.

Cruz Azul, por su parte, se quedó con 26 unidades en la seguna posición del Apertura 2026.

Marcador final: Querétaro 1-3 Cruz Azul.

Querétaro vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Querétaro vs Cruz Azul se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Querétaro con la necesidad de mantenerse en los puestos de Liguilla de la tabla general, mientras Cruz Azul en busca de quedarse en los primeros lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Cruz Azul:

Minuto 19: Gol de Andrés Montaño (Cruz Azul)

Minuto 33: Gol de Mateo Coronel (Querétaro)

Minuto 44: Gol de Nicolás Ibáñez (Cruz Azul)

Minuto 45+2: Gol de Christian Ebere (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Cruz Azul en la Liga MX?

Querétaro y Cruz Azul volverán a la actividad en la Jornada 15 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Querétaro visita a FC Juárez el viernes 30 de octubre, mientras que Cruz Azul enfrenta a León el domingo 1 de noviembre.