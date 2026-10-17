Tijuana vs Puebla abrieron la actividad sabatina en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 0-0.

Después del resultado en la Jornada 12, Tijuana suma 16 puntos para quedarse en el lugar 8 de la tabla general.

Puebla, por su parte, se ubica en el décimo lugar de la tabla general con 16 puntos.

Marcador final: Tijuana 0-0 Puebla.

Tijuana vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Tijuana vs Puebla salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Tijuana con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Puebla en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido entre Tijuana y Puebla culminó 0-0 en el Estadio Caliente.

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Puebla en la Liga MX?

Tijuana visitará a Toluca en la Jornada 13 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el miércoles 21 de octubre.

En su siguiente partido, Puebla se mide con Rayados en la continuación de la Jornada 13 del Apertura 2026.