Santos vs Querétaro se midieron en la actividad sabatina de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 5-0.

Después del resultado en la Jornada 12, Santos quedó en el puesto 9 con 16 puntos conseguidos.

Querétaro, por su parte, se quedó en el quinto lugar con 20 puntos.

Marcador final: Santos 5-0 Querétaro

Santos vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Santos vs Querétaro salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Santos con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras Querétaro en busca de acercarse al lidearto del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Santos vs Querétaro:

Minuto 29: Gol de Tahiel Jiménez (Santos)

Minuto 44: Gol de Eduardo Aguirre (Santos)

Minuto 63: Gol de Tahiel Jiménez (Santos)

Minuto 87: Gol de Javier Güemez (Santos)

Minuto 90+3: Gol de Tahiel Jiménez (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Querétaro en la Liga MX?

Santos y Querétaro volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga MX, que inicia el martes 20 de octubre.

Santos se mide con Pumas el miércoles 21 de octubre, mientras que Querétaro visita a San Luis el martes 20 de octubre.