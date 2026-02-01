El mercado de pases está a punto de llegar a su fin y Cruz Azul no quiere perder la oportunidad para fichar a la estrella, Joao Pedro.

Cruz Azul se encuentra en el segundo torneo de la Liga MX bajo el mando de Nicolás Larcamón, sin embargo, la afición no está muy contenta con el DT, por lo que con la llegada de Joao Pedro, podría cambiar la opinión de los fans celestes.

La Máquina aún sigue en la búsqueda de un delantero tras no poder concretar el fichaje de Miguel Borja, por lo que no ven con malos ojos poder concretar la llegada de uno de los tres campeones de goleo del Apertura 2025.

Cruz Azul le ofrece a Joao Pedro el triple de su sueldo actual

El delantero del Atlético de San Luis, Joao Pedro, interesa a Cruz Azul, quien estaría dispuesto a ofrecerle varias cosas para poder convencerlo de fichar con La Máquina.

De acuerdo con el reportero César Caballero, Cruz Azul le ofrece a Joao Pedro el triple de su sueldo actual, además de agregar bonos que vayan directamente relacionados con su rendimiento en goles.

No obstante, el mismo jugador ha declarado en diversas ocasiones que no tiene intenciones de salir del Atlético de San Luis, ya que se siente identificado sus sus colores, compañeros y afición.

Joao Pedro, jugador del Atlético de San Luis. (MexSport Agency)

Por lo que aún está en el aire qué pasará con el futbolista y el conjunto celeste, pues la decisión será meramente del jugador si es que quiere cambiar o no de club.

¿Cuánto pagará Cruz Azul por Joao Pedro?

La contratación de Cruz Azul por Joao Pedro será analizada por la directiva, pues aunque lo consideran un gran jugador, el costo es lo que no termina de convencer al cuadro cementero.

Reportes indican que la cláusula de rescisión que pagaría Cruz Azul rondaría los 5 millones de dólares, tomando en cuenta que Joao Pedro firmó una renovación de contrato con el Atlético de San Luis.