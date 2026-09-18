FC Juárez vs Tigres se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas por Canal 7 y Fox One.

Partido: FC Juárez vs Tigres

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y Fox One

FC Juárez vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El viernes 18 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido FC Juárez vs Tigres.

FC Juárez vs Tigres: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido FC Juárez vs Tigres de la Jornada 9 de la Liga MX.

FC Juárez vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El partido FC Juárez vs Tigres podrá verse a través de la señal de Canal 7 y Fox One, en uno de los dos partidos programados el viernes 18 de septiembre.