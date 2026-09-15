Cristian “Kily” González fue anunciado el 15 de septiembre de 2026 como nuevo entrenador del Inter Miami, equipo donde militan Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

“Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.” Inter Miami

El técnico argentino de 52 años de edad firmó contrato hasta junio de 2028 y sustituye el interinato de Ángel Guillermo Hoyos.

Con experiencia previa en Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense, KIly González llega con el reto de dar regularidad a “Las Garzas”, que marchan segundas en la Conferencia Este de la MLS, y debutará en la Campeones Cup ante Cruz Azul.

Cristian “Kily” González firma como entrenador de Lionel Messi en Inter Miami

Vía redes sociales, Inter de Miami dio la bienvenida a Cristian “Kily” González, quien sustituye el interinato de Ángel Guillermo Hoyos.

El anuncio de la llegada de Cristian “Kily” González al club donde militan sus compatriotas Lionel Messi y Rodrigo de Paul, se da luego de que su visa de trabajo fue validada en Estados Unidos.

Con su incorporación al Inter Miami, el entrenador y exfutbolista suma su cuarta experiencia en los banquillos.

Cristian “Kily” González ya es el nuevo entrenador de Lionel Messi en Inter Miami (Inter Miami)

Su más reciente equipo fue Platense de la Primera División Argentina que dirigió durante 14 partidos en la temporada 2025.

Anteriormente, estuvo también en Unión de Santa Fe y Rosario Central.

Ahora en la MLS el objetivo del “Kily” González es hacer que el Inter Miami, que marcha segundo en la tabla del Grupo Este, consiga regularidad.

Ganar la Campeones Cup a Cruz Azul, el primer reto de Cristian “Kily” González con el Inter Miami de Lionel Messi

Apenas asumió la dirección técnica del Inter Miami, Cristian “Kily” González ya tiene su primer reto que es ganarle a Cruz Azul la Campeones Cup.

Los equipos se enfrentarán el miércoles 16 de septiembre en el NU Stadium a las 18:00 horas.

“La Garzas” comandadas por Lionel Messi buscarán derrotar a la escuadra de la Liga MX para iniciar con el pie derecho la etapa de Cristian “Kily” González.