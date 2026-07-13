El regreso de Conor McGregor al octágono no fue el esperado, pues terminó lesionándose en el primer round de su combate ante Max Holloway en UFC 329.

El irlandés anunció que será sometido a cirugía inmediata tras lastimarse una pierna al caer mal después de una patada, lo que obligó a cancelar la pelea apenas a los 69 segundos.

A sus 37 años, Conor McGregor confía en volver pronto, aunque dejó entrever que su siguiente combate podría ser el último de su contrato con la UFC.

Conor McGregor sufre lesión tras su regreso a la UFC (John Locher / AP Photo / AP Photo/John Locher)

Conor McGregor será operado por lesión en pelea con Max Holloway

A través de sus redes sociales, Conor McGregor dio a conocer que tendrá que ser operado por la lesión que sufrió en la pelea de UFC ante Max Holloway.

Algo a mencionar es que hasta el momento Conor McGregor no ha dado a conocer la naturaleza de su lesión, solo que fue en una de sus piernas, posiblemente en la rodilla.

Durante su combate ante Max Holloway, Conor McGregor se lastimó una de sus piernas al caer mal tras dar una patada al aire, lo que hizo que el resto de la pelea se cancelara.

En total el evento estelar de UFC 329 solo duró 69 segundos, lo cual fue frustrante tanto para Conor McGregor, como para Max Holloway.

Este era el primer combate del irlandés en 5 años, luego de que tuviera precisamente otra lesión en una de sus piernas (tibia y peroné), que lo alejara del octágono durante un tiempo.

Conor McGregor sufre lesión tras su regreso a la UFC (John Locher / AP Photo / AP Photo/John Locher)

Conor McGregor tiene la esperanza de regresar tras su cirugía

En su mensaje donde anuncia su cirugía, Conor McGregor señala que tiene la esperanza de volver muy pronto a UFC para un nuevo combate.

Conor McGregor menciona que todo es posible; “Cirugía. Rehabilitación. Regreso a las MMA. ¡Voy por ello! La pelea final del contrato."

Algo que ha generado discusión entre los fans de UFC y del propio peleador, es la frase acerca de la “pelea final”, dando a entender que el siguiente tal vez sea su último combate.

Conor McGregor actualmente tiene 37 años, y aunque se mantiene en buena forma, ha quedado claro que la lesiones lo están mermando recientemente y tarda mucho en recuperarse.

Por lo que un posible retiro del peleador no sería extraño en el futuro inmediato.