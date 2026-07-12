El regreso de Conor McGregor a la UFC ha sido decepcionante en más de un sentido, sobre todo para el rapero Drake, quien perdió 1 millón de dólares (17 mdp) debido a una apuesta.

Drake apostó su dinero a Conor McGregor en UFC 329 y la abrupta derrota del peleador hizo que el cantante perdiera, una vez más, una gran cantidad de dólares.

Drake pierde 1 millón de dólares por culpa de Conor McGregor en la UFC

El pasado viernes 10 de julio, Drake anunció que apostaría 1 mdd a Conor McGregor en el evento principal de UFC 329, estando seguro de que el excampeón haría un regreso triunfal a las MMA.

Sin embargo, Drake perdió ese millón en un minuto, que fue lo que duró la pelea de Conor McGregor en UFC 329, pues el irlandés se tuvo que retirar por una lesión al inicio del combate.

Conor McGregor sufre lesión tras su regreso a la UFC (John Locher / AP Photo / AP Photo/John Locher)

Muchos fans creen que fue el propio Drake quien dio mala suerte a Conor McGregor, pues es conocido que el rapero hace muy malas apuestas, donde termina perdiendo más dinero del que gana.

No hace mucho perdió 200 mil dólares, también en un combate de UFC, al apostar por Charles Oliveira, quien fue derrotado por Illia Topuria.

¿Qué le pasó a Conor McGregor en UFC?

Decimos que Drake perdió ese 1 mdd en un minuto porque el combate de Conor McGregor en UFC 329 duró exactamente 69 segundos, pues tuvo que ser parado tras un solo round.

Esto debido a que Conor McGregor se lesionó una rodilla casi al iniciar el combate de UFC 329. Lo peor del caso es que el peleador se lastimó solo, pues todo derivó de una mala caída tras dar una patada al aire.

Aunque el excampeón siguió peleando por unos segundos más, al final el referí decidió parar la pelea debido a que el irlandés no podía continuar y se arriesgaba a lastimarse aún más.

Dándole la victoria a Max Holloway por knockout técnico, lo cual frustró bastante a ambos peleadores y le hizo perder a Drake 1 millón de dólares.