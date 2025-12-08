Nadie tiene duda que Fernando Valenzuela fue y es una leyenda de las Grandes Ligas. Sin embargo para unos cuantos, no es suficiente para entrar al Salón de la Fama. Tan solo obtuvo 5 votos.

El Salón de la Fama es un club exclusivo que solo unos cuantos eligen qué beisbolistas son merecedores. Para estos, Fernando Valenzuela no lo es, pese a haber cambiado este deporte en México.

También se debe decir que siendo de Latinoamérica, hay muy pocas posibilidades de entrar. Tan solo veamos, hay 351 miembros en este museo, y tan solo 19 de estos son de habla hispana.

De hecho, Cuba es el país con más beisbolistas: Martín Dihigo, Tony Pérez, José Méndez, Cristóbal Torriente, Minnie Miñoso, Tony Oliva. Le sigue Puerto Rico y República Dominicana. Sí, México no tienen ni uno.

Fernando Valenzuela no entrará al Salón de la Fama; reportan que recibió menos de 5 votos

Este 2025, miembros del Salón de la Fama, dos dueños de equipos de las Grandes Ligas, antiguos directores generales, periodistas y un estadístico (16 en total) fue el consejo que decidió si Fernando Valenzuela entraba o no.

Resultó que Fernando Valenzuela no obtuvo ni 5 votos de los 12 que necesitaba para entrar al Salón de la Fama. Se debe decir que no es la primera vez que le ocurrió.

La primera vez que lo postularon fue en 2003, aquella vez obtuvo el 6% de los votos. Más tarde, en 2004 se intentó, pero su resultado fue peor, tan solo el 3%.

Debido a que fue rechazado, el mexicano tendrá otra oportunidad de entrar a este club exclusivo hasta el 2031, si es que lo candidatean.

Fernando Valenzuela (David Leah / MEXSPORT)

¿Por qué Fernando Valenzuela no ha logrado entrar al Salón de la Fama?

Hay dos principales razones, una que parece lógica y otra no tanto. Lo cierto que a pesar de ser campeón de la Serie Mundial siendo la estrella en 1981, que fue 6 veces All Star, y novato del año, no tiene los números de otros grandes peloteros.

Tuvo una efectividad de 3,54 en sus 17 años de carrera, con 173 victorias y 2074 strikeouts, y acumuló solo 37,3 victorias. Estadísticas que miembros del Salón de la Fama pasan.

Otra cosa es que estos miembros se contradicen, el slogan del Salón de la Fama dice: “preservar la historia, honrar la excelencia, conectar generaciones”. Cosa que claramente hizo Fernando Valenzuela.