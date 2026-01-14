Julián Quiñones demuestra en cada partido que está listo para ser convocado a Mundial 2026, y una muestra de ello la dio este miércoles 14 de enero con una gran actuación en el futbol de Arabia con Al-Qadisiya.

El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñónes, brilló en la goleada del Al-Qadisiya, que terminó ganando 5-0 su partido contra Al Feiha.

¿Cómo le fue a Julián Quiñones en Arabia con el Al-Qadisiya?

Julián Quiñones anotó hat-trick en la victoria del Al-Qadisiya en la Jornada 15 del futbol de Arabia, que no tuvo mayores problemas para golear 5-0 al equipo Al Feiha.

Así fueron los 3 goles de Julián Quiñones en el triunfo del Al-Qadisiya:

Minuto 47: Tiro de esquina que remata Julián Quilñones en el área sin marca.

Minuto 53: Oportuno, Julián Quiñones aprovecha un rebote en el área para hacer su segundo gol.

Minuto 61: Con potencia, Julián Quiñones gana un balón y remata de cabeza para anotar su tercer gol.

🇲🇽 Julian Quiñones vuelve a anotar en Arabia Saudita, llega a 16 goles en la liga. pic.twitter.com/xBKXA2Lg9k — NOW Sports (@Now_deportes) January 14, 2026

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la temporada del futbol arabe con Al-Qadisiya?

Con el hat-trick que anotó Julián Quiñones en la Jornada 15 del futbol árabe, el futbolista mexicano llegó a 16 goles en la temporada con la playera del Al-Qadisiya.

Estos son los números de Julián Quiñones en la actual temporada:

15 partidos

16 goles

1 asistencia

1264 minutos jugados

¿Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones con el Al-Qadisiya?

Julián Quiñones volverá a jugar con el Al-Qadisiya el domingo 18 de enero en la Jornada 16 del futbol de Arabia.

El equipo de Julián Quiñones visita al equipo Al-Hazm, en busca de su décima victoria en la competencia.

¿Cómo van Julián Quiñones y Al-Qadisiya en el futbol de Arabia?

Con 30 puntos, el Al-Qadisiya de Julián Quiñones ocupa el cuarto lugar del futbol árabe a ocho puntos de distancia del liderato.

Julián Quiñones buscará más goles para seguir en el radar de Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, con el objetivo de ser convocado para jugar el Mundial 2026.