Club Pumas consumó un fracaso más a pesar de sus refuerzos, los dirigidos por Antonio Mohamed cayeron contra CF Montreal en Leagues Cup.

Club Pumas sigue dando de qué hablar, pero no precisamente por los buenos resultados, sino por sus recientes fracasos, ahora fue en Leagues Cup contra CF Montreal.

Y es que, el conjunto auriazul perdió en la tanda de los penales contra Montreal. Todo parecía perdido para los felinos pero lograron empatar el marcador y eso hizo que todo se definiera en penales.

Sin embargo, fueron derrotados con marcador de 4-2. Los de la Liga MX perdían 2-0, pero con goles de Fernández y Montejano, empataron el duelo para irse a penales, donde desafortunadamente no ganaron y se quedaron muy cerca de obtener el triunfo.

Aunque los fans no terminaron muy contentos con el resultado: “No sé que decirles, solo porfa el siguiente partido no pongan Línea de 5 y de los jugadores que terminó haciendo todo “El Chino” fue la figura y de los demás, no se qué pasa con ellos si es que no se entienden o que es, y de los penales, practíquenlos”, se lee en Twitter.

Antonio Mohamed explicó qué fue lo que trató de aprovechar con la línea de cinco.



También le hizo un llamado a la @LeaguesCup para revisar su reglamento. #Pumas pic.twitter.com/Prhgc8qPhd — Análisis Puma (@AnalisisPuma) July 23, 2023

Antonio Mohamed ve ventaja de la MLS sobre la Liga MX

El técnico de Club Pumas, Antonio Mohamed mencionó previo al duelo con Montreal, que la MLS tendría ventaja sobre la Liga MX en Leagues Cup.

“Están dadas las condiciones parejas para que los locales tengan ventaja. No está equiparado. En lo deportivo sí hay un acercamiento, porque esta liga ha crecido mucho. Después hay que jugar y competir”, dijo a los medios de comunicación.

Leagues Cup y los partidos para este domingo

Este domingo 23 de julio continuará la actividad en Leagues Cup con emocionantes encuentros.

17:00 tiempo del centro de México, New York City FC vs. Atlas FC, Citi Field Stadium

17:30 tiempo del centro de México, Columbus Crew vs. St. Louis City SC, Lower Field

17:30 tiempo del centro de México, FC Cincinnati vs. Sporting Kansas City, TQL Stadium

18:30 tiempo del centro de México, Nashville SC vs. Colorado Rapids, GEODIS Park

19:00 tiempo del centro de México, Club Puebla vs. Minnesota United FC, Allianz Field

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok