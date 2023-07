Uriel Antuna, quien fue el autor del gol de Cruz Azul frente al Inter Miami, envió un contundente mensaje luego de caer en Leagues Cup.

Y es que, Uriel Antuna, lanzó unas declaraciones luego de que Cruz Azul cayera contra el Inter Miami en los últimos minutos con un golazo de Lionel Messi.

Antuna prefirió no evadir su responsabilidad y dijo que todo el equipo en conjunto tiene que trabajar para solucionar los problemas que los llevaron a perder el partido en Leagues Cup.

“Nada, cerrar la boca y trabajar, no queda de otra, estamos todos juntos. Jugadores, cuerpo técnico, directiva, y nada, todos juntos nos metimos y todos juntos tenemos que salir adelante”, dijo a los medios.

Cruz Azul cayó 2-1, pues en el tiempo extra, Lionel Messi realizó el cobro de tiro libre y desde ahí anotó un golazo que le dio la victoria a su equipo.

Lionel Messi (Lynne Sladky / AP)

Tuca Ferretti sobre la derrota de Cruz Azul

Tuca Ferretti reconoció las fallas que hubo en Cruz Azul pero también aceptó que merecían ganar por las oportunidades de gol que tuvieron a lo largo del encuentro.

“Yo no creo al decir que el partido estaba parejo, a lo mejor usted vio a Messi nada más, no vio 90 y tantos minutos. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvimos? Si hubo un equipo que hoy, y así es el futbol muchas veces injusto, pero si fuera justo no tendría chiste este deporte, pero si hoy un equipo merecía ganar era el mío, definitivamente”, dijo en conferencia de prensa.

Leagues Cup y los partidos para este domingo

Este domingo 23 de julio continuará la actividad en Leagues Cup con emocionantes encuentros.

17:00 tiempo del centro de México, New York City FC vs. Atlas FC, Citi Field Stadium

17:30 tiempo del centro de México, Columbus Crew vs. St. Louis City SC, Lower Field

17:30 tiempo del centro de México, FC Cincinnati vs. Sporting Kansas City, TQL Stadium

18:30 tiempo del centro de México, Nashville SC vs. Colorado Rapids, GEODIS Park

19:00 tiempo del centro de México, Club Puebla vs. Minnesota United FC, Allianz Field

