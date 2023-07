El Club Pumas ya no contará con una de las que sido su figura en los últimos torneos de la Liga MX, así lo confirmó Antonio Mohamed, director técnico del equipo de la UNAM.

En conferencia de prensa este viernes, Antonio Mohamed fue cuestionado por la situación de Nicolás Freire, quien era el capitán del Club Pumas hasta el torneo pasado.

El Turco Mohamed reveló que ya habló con Nico Freire para informarle que no entra en planes y que tiene la salida clara para buscar otro equipo.

Sin embargo, en caso de que se quede en el plantel, el estratega argentino señaló que verán qué es la mejor opción para el equipo.

Nicolás Freire se va del Club Pumas, al que le quedan 8 jugadores No Formados en México

Nicolás Freire no seguirá en el Club Pumas o al menos no será registrado para el torneo Apertura 2023, con lo que al equipo auriazul le quedan 8 jugadores No Formados en México (NFM)

Cabe recordar que el reglamento de la Liga MX cambió y para este Apertura 2023, sólo se permitirá registrar a 9 jugadores NFM, pero sólo ocho podrán estar en la cancha.

Estos son los 8 jugadores NFM del Club Pumas:

Nathan Silva (Brasil) - Defensa

Robert Ergas (Uruguay) - Defensa

Lisandro Magallán (Argentina) - Defensa

Eduardo Salvio (Argentina) - Medio

Gustavo del Prete (Argentina) - Delantero

José Caicedo (Colombia) - Medio

Juan Dinenno (Argentina) - Delantero

Gabriel Fernández (Uruguay) - Delantero

Cabe mencionar que el portero uruguayo Sebastián Sosa tampoco seguirá en el equipo, ya no aparece registrado en la página oficial de la Liga MX.

Los porteros del primer equipo, y que pelearán por la titularidad son Julio González, canterano universitario, y Gil Alcalá, quien regresó de un préstamo en el Querétaro FC.

Club Pumas debuta en casa este domingo

Después de conseguir una gran victoria ante Xolos de Tijuana, ahora el Club Pumas se prepara para hacer su debut en casa en el torneo Apertura 2023.

Será este domingo 9 de julio, cuando el Club Pumas reciba al Mazatlán FC, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 12:00 horas .

