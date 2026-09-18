Puebla vs Atlante juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Puebla 2-2 Atlante es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Puebla 2-2 Atlante.

Puebla vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Atlante, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Puebla

Portero: Miguel Jiménez

Defensas: Emanuel Gularte, Sebastian Olmedo, Brayan Angulo y Gustavo Ferrareis

Mediocampistas: Diego de Buen, Jordan Sierra, Pablo González y Omar Moreno

Delanteros: Emiliano Gómez y Mathías Tomás

Atlante

Portero: Humberto Hernández

Defensas: Diego Cruz, Carlos Villanueva, Francisco Reyes y Armando Escobar.

Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Christian Bermúdez, Ronaldo González y Maximiliano García.

Delanteros: Luis Puente y Vladimir Moragrega

Puebla vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Puebla vs Atlante se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney.