Puebla vs Atlante juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Puebla 2-2 Atlante es el pronóstico en el Estadio Akron, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: Puebla 2-2 Atlante.
Puebla vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Atlante, en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
Puebla
- Portero: Miguel Jiménez
- Defensas: Emanuel Gularte, Sebastian Olmedo, Brayan Angulo y Gustavo Ferrareis
- Mediocampistas: Diego de Buen, Jordan Sierra, Pablo González y Omar Moreno
- Delanteros: Emiliano Gómez y Mathías Tomás
Atlante
- Portero: Humberto Hernández
- Defensas: Diego Cruz, Carlos Villanueva, Francisco Reyes y Armando Escobar.
- Mediocampistas: Eugenio Pizzuto, Christian Bermúdez, Ronaldo González y Maximiliano García.
- Delanteros: Luis Puente y Vladimir Moragrega
Puebla vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Puebla vs Atlante se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Puebla vs Atlante
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney