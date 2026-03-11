México busca este miércoles 11 de marzo avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, y necesita derrotar a Italia para lograrlo.

La definición del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ocurrirá tras el partido Italia vs México en Houston, el último duelo del sector en la primera ronda.

El triunfo italiano ante Estados Unidos el martes, podría obligar al uso del TQB (Team Quality Balance) para determinar a los dos clasificados a los cuartos de final.

Randy Arozarena, pelotero mexicano (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Esto necesita México para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

México necesita vencer a Italia antes de hacer otro tipo de ecuaciones, para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con el triunfo azteca habría triple empate con un registro de tres victorias y una derrota entre Estados Unidos, México e Italia, lo que llevaría a usar los criterios de desempate del torneo.

Estos son los criterios de desempate del Clásico Mundial de Beisbol 2026:

Duelo directo entre los equipos involucrados

No aplica en este caso, ya que Estados Unidos venció a México, este debe vencer a Italia y los europeos superaron a la novena de las Barras y las Estrellas.

Cociente de carreras permitidas

Se calcula dividiendo las carreras permitidas entre los outs jugados a la defensiva. Se consideran los enfrentamientos directos entre las tres selecciones.

Si Italia derrota a México, entonces Italia, con 4-0 en la fase de grupos, será el ganador del Grupo B, y la Selección de Estados Unidos, con 3-1, será el segundo lugar. Italia y los Estados Unidos avanzarían a los cuartos de final.

Si México derrota a Italia, entonces México, Italia y los Estados Unidos estarán todos con 3-1.

En esa situación, México avanzaría, pero se requeriría de un desempate matemático para determinar si Italia o Estados Unidos avanzan.

Los equipos empatados se clasificarían según las carreras permitidas divididas por los outs defensivos registrados en los partidos entre los tres equipos empatados.

Si eso también resulta en un empate, el siguiente desempate son las carreras limpias permitidas divididas por los outs defensivos registrados en los juegos entre los tres equipos empatados.

Escenario de México en el Clásico Mundial 2026

México debe ganar a Itlaia, pues una derrota significa la eliminación automática.

México llega con 5 carreras recibidas y 24 outs realizados. Debido a la combinación de resultados previos, una victoria por cualquier marcador le aseguraría el avance.

Para ser líder de grupo, México debe permitir menos de seis carreras ante Italia; de lo contrario, clasificaría como segundo, cediendo el liderato a Estados Unidos.

Benjamín Gil, manager de México (CRISTIAN DE MARCHENA / MEXSPORT)

Escenario de Italia en el Clásico Mundial 2026

Tras su victoria ante Estados Unidos, Italia lidera su grupo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.