México ganó 8-2 en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante la selección de Gran Bretaña.
El duelo México vs Gran Bretaña fue definido en las últimas entradas del juego celebrado en el Daikin Park de Houston, Texas.
- México 8-2 Gran Bretaña
Así fue el partido México vs Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
México derrotó 8-2 a Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el viernes 6 de marzo.
Así llegaron las carreras en el México vs Gran Bretaña:
- Cuadrangular de Nacho Álvarez Jr. adelantó a México 1-0 en la segunda entrada.
- Gran Bretaña emparejó 1-1 con cuadrangular de Harry Ford en la sexta entrada.
- Jonathan Aranda se voló la barda en la octava entrada para el 4-1 de México.
- En la novena entrada, México anotó cuatro más para poner el 8-1 ante Gran Bretaña, que hizo 1 en la novena.
¿Cuándo vuelve a jugar México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
México vs Brasil será el segundo partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial 2026.
El duelo será el domingo 8 de marzo a las 18 horas y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.
- Partido: México vs Brasil
- Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Sede: Daikin Park
- Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026
- Hora: 18 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN
Estas son las fechas y horarios de los partidos 3 y 4 de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026:
- México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo | 18 horas
- Italia vs México | Miércoles 11 de marzo | 17 horas