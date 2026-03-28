El ciclista mexicano Michael Zárate, de 22 años fue operado con éxito y despertó tras un coma inducido, después de sufrir una caída durante la primera etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, disputada en Italia.

Michael Zárate fue despertado del coma inducido con respuesta favorable y plena conciencia, tras la cirugía a la que fue sometido.

El paso a seguir es mantener a Zárate en observación y hospitalizado durante un tiempo.

(Team Petrolike Mx)

¿Qué le pasó al ciclista mexicano Michael Zárate en Italia?

Michael Zárate, ciclista mexicano del equipo Petrolike, sufrió una caída en el descenso que tomó a 20 kilómetros de la meta en la primera etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

El ciclista perdió el control de su bicicleta en una curva cerrada y se impactó con fuerza contra el asfalto.

Como consecuencia de la caída, Michael Zárate sufrió fracturas múltiples en pómulo y mandíbula, además de traumatismo facial severo.

Se le realizaron estudios neurológicos sin presentar complicaciones intracraneales.

Zárate fue atendido por el médico de carrera y trasladado un hospital en Cuneo, donde permanece bajo supervisión especializada.

El equipo médico determinó inducir el coma como medida preventiva para controlar el dolor, limitar la movilidad facial y facilitar su manejo clínico previo a su operación.

Michael Zárate, ciclista mexicano (Michael Zarate)

¿Quién es Michael Zárate?

Michael Zárate es originario de La Paz, Baja California Sur, México y practica el ciclismo desde muy joven.

Con 22 años de edad, vive su primera temporada con el equipo Petrolike, tras su paso por la estructura AR Monex.

Además de su experiencia en ruta, ha competido en disciplinas como pista y ciclismo de montaña.