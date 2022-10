Javier ‘Chofis’ López salió a declarar sobre el Club Chivas y dejó en evidencia a Ricardo Peláez, al asegurar que el cuadro rojiblanco lo buscó para que regresara.

La Chofis López se tuvo que ir del Club Chivas en el 2020, cuando fue señalado como indisciplinado, junto a Alexis Peña, José Juan Vázquez y Dieter Villapando.

Ricardo Peláez, director deportivo del plantel, dijo que esos jugadores nunca volverían a vestir la camiseta del Rebaño mientras él estuviera. Estuvo a punto de faltar a su palabra.

La Chofis ha asegurado que el Club Chivas lo buscó para que regresar a jugar con ellos, después de su aventura en el San José Earthquakes de la MLS.

Pero les dijo que no, porque vio que la directiva del Rebaño Sagrado sólo veía por sus intereses, y prefirió el ver por los suyos y fichar con el CF Pachuca.

El Club Chivas buscó a la Chofis López

Cuando la Chofis López salió del Club Chivas, en el 2020, Ricardo Peláez, director deportivo del equipo, dijo que nunca volvería a jugar en el Rebaño.

La Chofis los desmintió ya que aseguró que el cuadro tapatío si lo quiso de vuelta, pero decidió irse a buscar nuevos desafíos con el CF Pachuca, además de que no vio con buenos ojos el trato que le dieron y que le querían dar.

En entrevista con TUDN, señaló que el Club Chivas sólo quería aprovecharse de él: “Cuando regresé del San José, el Club Chivas sólo quería sacar más dinero de mí. Primero me dijeron que me querían de vuelta, cuando habían dicho que nunca regresaría, no pensaron en mí, sólo querían sacar ganancia”.

Según el volante comenzaron a ponerle trabas para salir, por lo que tuvo que recurrir a Jesús Martínez, presidente del CF Pachuca, para que lo ayudara a salir del cuadro tapatío.

Javier Eduardo López cuando era de las Chivas (Isaac Ortiz / Mexsport)

La carrera de la Chofis López

Javier Eduardo López, mejor conocido como La Chofisk, irrumpió en la Liga MX en el 2012 debutando con el Club Chivas. Su calidad hizo que algunos medios lo comenzaron a elogiar y hubo hasta quienes lo compararon con Lionel Messi.

Después de buenos y malos momentos con el Rebaño Sagrado, acompañados de varias indisciplinas, fue prestado al San José de la MLS, que lo dirigía Matías Almeyda, quien fuera técnico campeón con los tapatíos en el 2017.

Ahora regresó al CF Pachuca, donde parece que ha retomado un buen nivel, lo cual puede ilusionar a los fans de los Tuzos para este Apertura 2022.

