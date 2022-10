Si hay algo marcado en Guadalajara es que como el agua y el aceite, los del Club Chivas con los del Atlas FC no se pueden juntar. Y parece que esa regla, no escrita, otra vez se romperá.

Grupo Orlegi dio un golpe mediático en la mesa, al anunciar la contratación de Benjamín Mora como el nuevo director técnico de los Zorros, en sustitución de Diego Cocca.

Las credenciales de Benjamín Mora hablan de que es un tipo que le gusta arriesgarse, ya que se fue a Malasia a buscar fortuna como entrenador, y lo logró al ser multicampeón con el Johor Darul Ta’zim.

Y ahora regresó a México a encabezar el proyecto Rojinegro, pero él era ¿o es aficionado al Club Chivas?

El nuevo técnico del Atlas FC, era del Club Chivas

Benjamín Mora fue nombrado nuevo técnico del Atlas FC. La apuesta es sui géneris para el Grupo Orlegi, que arriesgará en colocar a un técnico que ha sido triunfador, pero en una liga de menor calidad.

El detalle que quizá se les escapó, es que Benjamín Mora, quien probó suerte en varios equipos de Segunda y Tercera División en México, es aficionado al Club Chivas.

¿Cómo le caerá esto a la afición rojinegra?

BIENVENIDO BENJAMÍN MORA



nuevo DT de atlas, pero con el corazón rojiblanco jajaja excelente 😎🤌🏼 nadie se resiste a Chivas, Benja, te entiendo. 😮‍💨#nuncacomolassuperchivas pic.twitter.com/Zcifem6foY — D I A B L A (@ladiablarom) October 6, 2022

En entrevista con el comentarista Raúl Sarmiento realizada hace algunos meses, Benjamín Mora dijo que le encantaban algunos equipos mexicanos.

“Club Santos Laguna me encanta; me gusta mucho CF Pachuca después de Pezzolano; me gusta mucho lo de Atlas FC, me hubiera gustado dirigirlo pero me ganó Diego Cocca”, comentó.

Pero donde se explayó, fue para hablar del Club Chivas: “Me encanta encanta la filosofía de jugar con puros mexicanos., Respetando lo que ha hecho (Ricardo) Peláez, los entrenadores, no han dado con el punto adecuado”.

Así que los atlistas ya saben cuál es el sueño de su nuevo entrenador.

Para los que están a M4m3 y m4m3 con algun comentario que haya hecho el nuevo técnico de Atlas, Benjamín Mora, sobre chivas.....

Aquí una entrevista de principios de este año donde menciona su opinión realista de algunos equipos como Atlas, Santos, Chivas, entre otros. pic.twitter.com/5eXTu3FOfo — mr deaky 🏆🏆🏆 (@mr_deaky) October 6, 2022

Los logros de Benjamín Mora, nuevo DT del Atlas FC

Benjamín Mora, quien tiene licencia UEFA Pro para dirigir, realizó un gran trabajo en el futbol de Malasia.

El entrenador mexicano tomó al Johor Darul Ta’zim en el 2015 y con él ganó 4 títulos de Liga; 4 Copas y clasificó al equipo a las eliminatorias de la Liga de Campeones de Asia.

