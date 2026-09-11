Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 11 de septiembre a las 21:06 horas por FOX One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Atlante
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: FOX One y Tubi
Atlas vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El viernes 11 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Atlante.
Atlas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El partido Atlas vs Atlante podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Atlante
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo van Atlas y Atlante en la Liga Femenil BBVA?
Atlas suma 5 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es séptimo lugar del Grupo A.
Por su parte, Atlante tiene 3 puntos en el octavo lugar del Grupo B.