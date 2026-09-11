Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 11 de septiembre a las 21:06 horas por FOX One y Tubi.

  • Partido: Atlas vs Atlante
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: FOX One y Tubi

Atlas vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 11 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Atlante.

Atlas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El partido Atlas vs Atlante podrá verse a través de la señal de FOX One y Tubi.

  • Partido: Atlas vs Atlante
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo van Atlas y Atlante en la Liga Femenil BBVA?

Atlas suma 5 puntos en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA y es séptimo lugar del Grupo A.

Por su parte, Atlante tiene 3 puntos en el octavo lugar del Grupo B.