Cruz Azul vs Pumas juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en en la cancha de las celestes. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul 1-2 Pumas es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Cruz Azul 1-2 Pumas</b>

Cruz Azul vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Pumas, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Cruz Azul

  • Portera: Mellany Villeda
  • Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
  • Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
  • Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez

Pumas

  • Portera: Wendy Toledo
  • Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila y Ximena Ríos
  • Mediocampistas: Casandra Montero, Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres
  • Delanteras: Montserrat Hernández, Stephanie Ribeiro y Emily Gielnik

Cruz Azul vs Pumas: Posibles alienaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs Pumas se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 19 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Cruz Azul vs Pumas
  • Fase: Jornada 7 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: YouTube y ViX