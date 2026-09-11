Cruz Azul vs Pumas juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en en la cancha de las celestes. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul 1-2 Pumas es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Cruz Azul 1-2 Pumas</b>
Cruz Azul vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Pumas, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Cruz Azul
- Portera: Mellany Villeda
- Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
- Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres
- Delanteras: Montserrat Hernández, Stephanie Ribeiro y Emily Gielnik
Cruz Azul vs Pumas: Posibles alienaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul vs Pumas se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 11 de septiembre a las 19 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Pumas
- Fase: Jornada 7 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX