Chivas vs León se enfrentan en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria del Rebaño Sagrado por 2-0 en la cancha del Estadio Jalisco.
Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Chivas vs León.
Chivas vs León: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Chivas vs León es victoria por 2-0 en la cancha del conjunto rojiblanco.
- Pronóstico: Chivas 2-0 León
Chivas vs León: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs León, en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Cristina Ferral, Cassandra Montero,
- Mediocampistas: Caro Jaramillo, Yamile Franco, Eva González, Natalia Villarreal
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro, Jasmine Casarez, Alicia Cervantes
León
- Portera: Nicole Buenfil
- Defensas: Andrea González, Alondra Camargo, Fernanda Pinilla y Selene Cortés
- Mediocampistas: Linda Bravo, Alexxandra Ramírez y Kristal Soto
- Delanteras: Mayalu Rusch, Trudi Carter y Luciana García
Chivas vs León: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil
Chivas vs León se enfrentarán el domingo 1 de febrero de 2026 en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, a partir de las 11 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de Amazon Prime y Youtube de la Liga MX Femenil.
- Partido: Chivas vs León
- Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Amazon Prime y Youtube de la Liga MX Femenil
¿Cómo llega Chivas y León a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?
León empató 1-1 contra Rayadas en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, sumando únicamente un punto y manteniéndose en el lugar 12 de la tabla general.
Chivas vive otra realidad, ya que pelea por el liderato de la Liga MX Femenil con 13 puntos en el quinto lugar del torneo.
En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Chivas ganó 1-3 a Puebla, otra de las plantillas que se encuentran en los últimos puestos de la tabla general de la competencia.