Chivas vs León se enfrentan en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria del Rebaño Sagrado por 2-0 en la cancha del Estadio Jalisco.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Chivas vs León.

Chivas vs León: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Chivas vs León es victoria por 2-0 en la cancha del conjunto rojiblanco.

Pronóstico: Chivas 2-0 León

Chivas vs León: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs León, en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Chivas

Portera: Blanca Félix

Defensas: Cristina Ferral, Cassandra Montero,

Mediocampistas: Caro Jaramillo, Yamile Franco, Eva González, Natalia Villarreal

Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro, Jasmine Casarez, Alicia Cervantes

León

Portera: Nicole Buenfil

Defensas: Andrea González, Alondra Camargo, Fernanda Pinilla y Selene Cortés

Mediocampistas: Linda Bravo, Alexxandra Ramírez y Kristal Soto

Delanteras: Mayalu Rusch, Trudi Carter y Luciana García

Chivas vs León: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Chivas vs León se enfrentarán el domingo 1 de febrero de 2026 en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, a partir de las 11 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de Amazon Prime y Youtube de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs León

Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime y Youtube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Chivas y León a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

León empató 1-1 contra Rayadas en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, sumando únicamente un punto y manteniéndose en el lugar 12 de la tabla general.

Chivas vive otra realidad, ya que pelea por el liderato de la Liga MX Femenil con 13 puntos en el quinto lugar del torneo.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Chivas ganó 1-3 a Puebla, otra de las plantillas que se encuentran en los últimos puestos de la tabla general de la competencia.