Chivas vs León se enfrentan en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Partido: Chivas vs León

Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime y Fox Sports

Chivas vs León: Fecha para ver el partido de Liga MX Femenil

El domingo 1 de febrero de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX Femenil con tres partidos, siendo el primero, Chivas vs León.

Chivas vs León: Horario para ver el partido de Liga MX Femenil

El partido Chivas vs León inicia a las 11 horas, tiempo del centro de México, el domingo 1 de febrero de 2026.

Chivas vs León: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?

Las señales de Amazon Prime y Fox Sports transmitirán el partido Chivas vs León, en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs León

Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime y Fox Sports

¿Cómo llegan Chivas y León a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

León empató 1-1 contra Rayadas en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, sumando únicamente un punto y manteniéndose en el lugar 12 de la tabla general.

Chivas vive otra realidad, ya que pelea por el liderato de la Liga MX Femenil con 13 puntos en el quinto lugar del torneo.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Chivas ganó 1-3 a Puebla, otra de las plantillas que se encuentran en los últimos puestos de la tabla general de la competencia.