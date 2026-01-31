América vs Pumas se verán las caras en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es empate 2-2 en la cancha del Estadio Azulcrema.
Conoce las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, América vs Pumas.
América vs Pumas: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, América vs Pumas es empate 2-2 en la cancha de las Águilas.
- Pronóstico: América 2-2 Pumas
América vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Pumas, en la Jornada 6 de Liga MX.
América
- Portero: Velasco
- Defensas: Karina Rodríguez, Okeke, Kimberly Rodríguez y García
- Mediocampistas: Luebbert, Antonio y Guerrero
- Delanteros: Camberos, Palacios y Riley
Pumas
- Portero: González
- Defensas: Delgado, Dávila, Ramírez y Guerrero
- Mediocampistas: Hernández, Huerta y Flores
- Delanteros: Torres y Bolaños
América vs Pumas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
América vs Pumas se enfrentarán el domingo 1 de febrero de 2026 en la Jornada 6 de la Liga MX, a partir de las 12 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de ViX y el Canal de YouTube de Liga MX Femenil.
- Partido: América vs Pumas
- Fase: Jornada 6 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Azulcrema
- Transmisión: ViX y Canal de YouTube de Liga MX Femenil
¿Cómo llega América a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil vs Pumas?
América es líder de la Liga MX Femenil después de cinco jornadas disputadas, gracias a los 13 puntos conseguidos hasta el momento.
En la Jornada 5, América venció 4-0 a Mazatlán para mantener el paso perfecto, además de que solo ha recibido un gol.
Pumas viene de ganar 1-0 ante Santos Laguna en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.
Previo al juego ante América, se ubican en la tercera posición con las mismas unidades que las Águilas, 13 puntos, al igual que Rayadas y Chivas.