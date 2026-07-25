Chivas vs FC Juárez continúan con la actividad de la Jornada 2 de la Liga MX, el sábado 25 de julio. Pronóstico 2-0 a favor del Guadalajara. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 2 de la Liga MX

Chivas vs FC Juárez juegan en la Jornada 2 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara con marcador de 2-0.

Pronóstico del partido: Chivas 2-0 FC Juárez

Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas

Chivas busca su primer triunfo en el Apertura 2026 (Redes Sociales)

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Monchu Rodríguez, Denzell García, Ricardinho y Guilherme

Delanteros: Jairo Torres, Óscar Estupiñán

FC Juárez perdió en su debut en el Apertura 2026 (Samuel Delgado / MEXSPORT)

Chivas vs FC Juárez: Fecha y horario para ver la Jornada 2 de la Liga MX

Chivas vs FC Juárez disputan el partido de la Jornada 2 de la Liga MX. El partido es el sábado 25 de julio de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.