Chivas vs FC Juárez continúan con la actividad de la Jornada 2 de la Liga MX, el sábado 25 de julio. Pronóstico 2-0 a favor del Guadalajara. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 2 de la Liga MX

Chivas vs FC Juárez juegan en la Jornada 2 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara con marcador de 2-0.

Pronóstico del partido: Chivas 2-0 FC Juárez

Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas

Omar Govea es un futbolista mexicano, mediocampista en el Club Deportivo Guadalajara.
Chivas busca su primer triunfo en el Apertura 2026 (Redes Sociales)

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Monchu Rodríguez, Denzell García, Ricardinho y Guilherme
  • Delanteros: Jairo Torres, Óscar Estupiñán
Puebla vence al FC Juárez y arranca con triunfo el Apertura 2026
FC Juárez perdió en su debut en el Apertura 2026 (Samuel Delgado / MEXSPORT)

Chivas vs FC Juárez: Fecha y horario para ver la Jornada 2 de la Liga MX

Chivas vs FC Juárez disputan el partido de la Jornada 2 de la Liga MX. El partido es el sábado 25 de julio de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Toluca
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video