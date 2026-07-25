Chivas vs FC Juárez continúan con la actividad de la Jornada 2 de la Liga MX, el sábado 25 de julio. Pronóstico 2-0 a favor del Guadalajara. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 2 de la Liga MX
Chivas vs FC Juárez juegan en la Jornada 2 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara con marcador de 2-0.
Pronóstico del partido: Chivas 2-0 FC Juárez
Chivas vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs FC Juárez, en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo y Bryan González
- Mediocampistas: Omar Govea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo
- Delanteros: Roberto Alvarado y Armando González
FC Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Monchu Rodríguez, Denzell García, Ricardinho y Guilherme
- Delanteros: Jairo Torres, Óscar Estupiñán
Chivas vs FC Juárez: Fecha y horario para ver la Jornada 2 de la Liga MX
Chivas vs FC Juárez disputan el partido de la Jornada 2 de la Liga MX. El partido es el sábado 25 de julio de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Toluca
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video