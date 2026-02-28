Chivas vs América se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil. El partido es el martes 10 de marzo de 2026 y será transmitido por Prime Video.

El partido debió jugarse el 22 de febrero pasado, pero por situaciones ajenas a los equipos y a la Liga MX Femenil tuvo que ser pospuesto.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 10

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

Chivas vs América se enfrentarán el martes 10 de marzo como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

El encuentro entre rojiblancos y azulcremas fue pospuesto en su fecha original, pactada para el pasado 22 de febrero.

Chivas vs América: Hora para ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, Chivas vs América, se jugará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El Chivas vs América será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video.

Chivas vs América: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil? (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional de Liga MX Femenil?

Chivas suma 22 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil previo al Clásico Nacional de la Liga MX Femenil ante América.

América tiene 21 unidades en el quinto lugar de la Liga MX Femenil, así que necesita ganar a Chivas para acercarse a las líderes del torneo.