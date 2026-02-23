Después de concluir la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, el torneo tendrá un receso de poco más de dos semanas debido a la actividad de la Selección Nacional en Fecha FIFA.

La Liga MX Femenil se reanuda el miércoles 11 de marzo con el inicio de la Jornada 11 con dos partidos.

América, Liga MX Femenil (MexSport Agency / MEXSPORT)

Así se jugará la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

La Jornada 11 de la Liga MX Femenil se jugará a partir del miércoles 11 de marzo de 2026, y a continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos programados.

Miércoles 11 de marzo

San Luis vs Puebla | 19 horas

FC Juárez vs Chivas | 19 horas

Jueves 12 de marzo

Cruz Azul vs Necaxa | 15:45 horas

Querétaro vs Atlas | 19 horas

Pachuca vs Tijuana | 19:06 horas

Tigres vs Santos | 20 horas

Mazatlán vs Rayadas | 21:10 horas

Viernes 13 de marzo

Toluca vs Pumas | 18 horas

América vs León | 20 horas

Rayadas, líder de la Liga MX Femenil (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

¿Cómo va la Liga MX Femenil después de 10 jornadas disputadas?

La tabla de posiciones de la Liga MX Femenil mantiene a Rayadas como la escuadra líder del Clausura 2026.