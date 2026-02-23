Después de concluir la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, el torneo tendrá un receso de poco más de dos semanas debido a la actividad de la Selección Nacional en Fecha FIFA.

La Liga MX Femenil se reanuda el miércoles 11 de marzo con el inicio de la Jornada 11 con dos partidos.

América, Liga MX Femenil (MexSport Agency / MEXSPORT)

Así se jugará la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

La Jornada 11 de la Liga MX Femenil se jugará a partir del miércoles 11 de marzo de 2026, y a continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos programados.

Miércoles 11 de marzo

  • San Luis vs Puebla | 19 horas
  • FC Juárez vs Chivas | 19 horas

Jueves 12 de marzo

  • Cruz Azul vs Necaxa | 15:45 horas
  • Querétaro vs Atlas | 19 horas
  • Pachuca vs Tijuana | 19:06 horas
  • Tigres vs Santos | 20 horas
  • Mazatlán vs Rayadas | 21:10 horas

Viernes 13 de marzo

  • Toluca vs Pumas | 18 horas
  • América vs León | 20 horas
Rayadas, líder de la Liga MX Femenil (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

¿Cómo va la Liga MX Femenil después de 10 jornadas disputadas?

La tabla de posiciones de la Liga MX Femenil mantiene a Rayadas como la escuadra líder del Clausura 2026.

  1. Rayadas | 26 puntos
  2. Pachuca | 23 puntos
  3. Chivas | 22 puntos
  4. Toluca | 22 puntos
  5. América | 21 puntos
  6. Tigres | 21 puntos
  7. Pumas | 17 puntos
  8. Cruz Azul | 15 puntos
  9. Tijuana | 15 puntos
  10. FC Juárez | 15 puntos
  11. Mazatlán | 15 puntos
  12. León | 12 puntos
  13. Puebla | 6 puntos
  14. Santos | 5 puntos
  15. Atlas | 5 puntos
  16. San Luis | 5 puntos
  17. Necaxa | 3 puntos
  18. Querétaro | 1 punto