Después de concluir la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, el torneo tendrá un receso de poco más de dos semanas debido a la actividad de la Selección Nacional en Fecha FIFA.
La Liga MX Femenil se reanuda el miércoles 11 de marzo con el inicio de la Jornada 11 con dos partidos.
Así se jugará la Jornada 11 de la Liga MX Femenil
La Jornada 11 de la Liga MX Femenil se jugará a partir del miércoles 11 de marzo de 2026, y a continuación te compartimos las fechas y horarios de todos los partidos programados.
Miércoles 11 de marzo
- San Luis vs Puebla | 19 horas
- FC Juárez vs Chivas | 19 horas
Jueves 12 de marzo
- Cruz Azul vs Necaxa | 15:45 horas
- Querétaro vs Atlas | 19 horas
- Pachuca vs Tijuana | 19:06 horas
- Tigres vs Santos | 20 horas
- Mazatlán vs Rayadas | 21:10 horas
Viernes 13 de marzo
- Toluca vs Pumas | 18 horas
- América vs León | 20 horas
¿Cómo va la Liga MX Femenil después de 10 jornadas disputadas?
La tabla de posiciones de la Liga MX Femenil mantiene a Rayadas como la escuadra líder del Clausura 2026.
- Rayadas | 26 puntos
- Pachuca | 23 puntos
- Chivas | 22 puntos
- Toluca | 22 puntos
- América | 21 puntos
- Tigres | 21 puntos
- Pumas | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Tijuana | 15 puntos
- FC Juárez | 15 puntos
- Mazatlán | 15 puntos
- León | 12 puntos
- Puebla | 6 puntos
- Santos | 5 puntos
- Atlas | 5 puntos
- San Luis | 5 puntos
- Necaxa | 3 puntos
- Querétaro | 1 punto