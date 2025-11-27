El DT de Chivas, Gabriel Milito, parece que ya ha puesto orden en el Rebaño Sagrado, pues ha tomado decisiones complicadas, mismas en las que está implicado Alan Pulido debido a que parece que está borrado del conjunto rojiblanco.

Y es que desde hace varias semanas, el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, ha borrado de las convocatorias a Alan Pulido, recurriendo a otros jugadores para cubrir la delantera del Rebaño Sagrado, por lo que ha quedado claro que no es de su agrado, ya que siempre ha utilizado a la Hormiga González y le ha funcionado.

El caso particular de Alan Pulido se debe no solo a su bajo rendimiento dentro del campo de juego, pues su gusto por las fiestas ha sido el detonante para que el DT de Chivas no lo tome en cuenta desde hace ya varios partidos.

Bombazo en el Rebaño: Revelan que Alan Pulido está borrado en Chivas por andar de fiestero

De acuerdo con El Francotirador, la Hormiga González pasa por un excelente momento con Chivas, por lo que Gabriel Milito ni siquiera voltea a ver a Alan Pulido para que sea suplente del joven mexicano.

La fuente señala que Alan Pulido sí acude a los entrenamientos con Chivas, pero la falta del jugador en la convocatoria se debe a su gusto por las fiestas, algo que no ha sido bien visto por Gabriel Milito.

“Ni busquen en la convocatoria de Chivas ante Cruz Azul, sigue sin estar Alan Pulido. Con todo el furor por la Hormiga Atómica González, ni se acuerda de mi Puligol, que en los últimos meses se le vio más en las Fiestas de Octubre en la Perla Tapatía que en partido oficial, pues no juega desde septiembre. Y no es que haya faltado a los entrenamientos; me cuentan desde el Rebaño que sigue asistiendo, sino que Mier y Milito saben de las salidas del excampeón rojiblanco, pero aunque sigue pasando lista de presente, lo tienen más borrado que pizarrón de primaria porque no lo ven comprometido. Y ni lo necesitan”, detalló El Francotirador sobre la ausencia de Alan Pulido en Chivas.

¿Cuándo juega Chivas los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas se mide este jueves 27 de noviembre a Cruz Azul desde el Estadio Akron en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Posteriormente, Chivas visitará a La Máquina el próximo 30 de noviembre como parte de la vuelta de los cuartos de final del torneo mexicano.