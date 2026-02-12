Chivas perdería a Luis Romo, pieza clave en su funcionamiento, hasta por seis partidos debido a una lesión. Queda fuera y el Clásico Nacional no tendrá a uno de sus grandes protagonistas.

Con el Clásico Nacional en puerta ante América, Chivas tendrá la baja sensible de su capitán Luis Romo, y sin él tendrá que defender el paso invicto.

Estos son los 6 partidos que se perdería Luis Romo por lesión:

América Cruz Azul Toluca Atlas Santos León

Luis Romo (L) of Guadalajara fights for the ball with Israel Reyes (R) of America during the 11th round match between Guadalajara and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Akron Stadium, on March 08, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Luis Romo se perdería partidos vitales con Chivas

Aunque Chivas se mantiene como el mejor equipo del Clausura 2026, torneo de la Liga MX en el que camina invicto, en su calendario vienen partidos vitales que se perdería su capitán, Luis Romo.

El Clásico Nacional ante América se jugará este sábado 14 de febrero y Luis Romo está descartado, pero no sería el único partido de Liga MX que se perdería.

Después del América, Chivas se medirá con Cruz Azul y Toluca, dos equipos contendientes al título de la Liga MX, que pondrán en riesgo el buen paso del Rebaño de Gabriel Milito.

¿Qué lesión sufrió Luis Romo?

Luis Romo sufrió un desgarro de segundo grado en la parte posterior del muslo derecho jugando con Chivas, lesión que requiere mucho reposo para poder superarse.

Se espera que Luis Romo pueda reaparecer máximo en la Jornada 12, cuando Chivas visite a Rayados.

Luis Romo en el Rayados vs Chivas. (JONATHAN DUENAS / MEXPSORT)

¿Qué pierde Chivas con la baja por lesión de Luis Romo?

Luis Romo brinda equilibrio, liderazgo y orden en Chivas. Un jugador versátil que lo mismo puede ser defensa central que jugar más adelantado, cualidades que se perderá el Rebaño por varios partidos.

Diego Campillo sería el encargado de cubrir la baja de Luis Romo en la alineación, y enfrentará una prueba de fuego ante la ofensiva del América en el llamado Clásico Nacional de la Liga MX.