Chelsea vs Arsenal se enfrentan en la Jornada 13 de la Premier League; conoce la hora y canal para ver el partido, el domingo 30 de noviembre.
El Arsenal es líder de la Premier League, pero el Chelsea no está muy lejos de la cima, por lo que se espera un duelo de poder a poder en la Jornada 13.
Chelsea vs Arsenal: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Premier League
A las 10:30 horas, tiempo del centro de México, Chelsea reibe al Arsenal en la Jornada 13 de la Premier League.
Chelsea vs Arsenal: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Premier League
La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Chelsea vs Arsenal, en la Jornada 13 de la Premier League.
- Partido: Chelsea vs Arsenal
- Fase: Jornada 13 de la Premier League.
- Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: HBO MAX
¿Cómo llega Chelsea a la Jornada 13 de la Premier League vs Arsenal?
Chelsea es tercer lugar en la Premier League con 23 puntos, pero si es capaz de vencer al líder Arsenal en la Jornada 13 se apoderará del subliderato de la competencia.
En la Jornada 12 de la Premier League, Chelsea derrotó 2-0 como visitante al Burnley, para mantener el buen paso en la competencia inglesa.
En la pelea por el subliderato, el Manchester City se acercó al líder, luego de ganar en su cancha, 3-2 con Leeds.
Así va el Arsenal en la Premier League previo a su visita a Chelsea en la Jornada 13
Arsenal marcha como el mejor equipo de la Premier League con 29 puntos, seguido por el Manchester City, por lo que necesita ganar en casa al Chelsea para poner más distancia respecto a sus rivales.
De cara al partido contra Chelsea, el Arsenal goleó 4-1 al Tottenham, para afianzarse como el mejor equipo de la Premier League.
Después de sortear el duro partido ante el Arsenal, Chelsea visitará a Leeds en la Jornada 15 de la Premier League, el miércoles 3 de diciembre.