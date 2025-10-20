Adolf Silva, ciclista español de 28 años de edad, estuvo al borde de la muerte luego de sufrir una escalofriante caída mientras competía en el Red Bull Rampage 2025 en Utah, Estados Unidos.

En su segundo descenso en el desierto de Utah y luego de hacer varios trucos que pusieron en peligro su integridad física, Adolf Silva intentó realizar un step-down double backflip, pero no lo pudo completar y terminó en un fatídico accidente.

Por fortuna, los cuerpos de emergencia actuaron con rapidez para atender al ciclista catalán y luego de estabilizarlo en la zona fue trasladado a un hospital cercano a través de un helicóptero.

¿Cuál es el estado de salud de Adolf Silva tras su escalofriante accidente?

Después del terrible accidente que Adolf Silva sufrió en su segundo descenso del Red Bull Rampage 2025, la competición se detuvo por alrededor de media hora mientras fue atendido por los servicios de emergencia.

Afortunadamente, luego de que fue atendido y llevado a un nosocomio, en la transmisión del evento comunicaron que se encontraba consciente y estable, además de que ya estaba en contacto con sus familiares.

🇺🇸 At Red Bull Rampage in Virgin, Utah, 28-year-old freestyle rider Adolf Silva crashed hard during his second run while attempting a double backflip off a massive ledge—under-rotating and slamming head-first onto the rocky desert floor before flipping and sliding down the grade pic.twitter.com/yd1ZPRvyUU — LiveLeak (@leaklive1) October 19, 2025

Hasta el momento no se sabe más sobre las lesiones que sufrió producto de la caída que sufrió en la competición, pero lamentablemente su accidente no fue el único que se dio en el Red Bull Rampage 2025.

Emil Johansson también sufrió espeluznante accidente en el Red Bull Rampage 2025

Además de la escalofriante caída que sufrió Adolf Silva en su segundo descenso, Emil Johansson, ciclista sueco de 26 años de edad, también puso en riesgo su vida al tener un horrible accidente.

En el inicio de su descenso, el ciclista sueco realizó un truco que provocó que de inmediato perdiera el control y cayó en un acantilado, por lo que se encendieron las alarmas y los cuerpos de emergencia comenzaron a actuar.

De acuerdo a información compartida por el medio Pinkbike, Emil Johansson reveló que sufrió una dislocación de su cadera derecha, por lo que necesitará cirugía para comenzar con su rehabilitación.