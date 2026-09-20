Catherine Mayran Oliver, pentatleta y medallista mexicana, usó sus redes sociales para denunciar una agresión de la que fue víctima en CDMX.

A través de Instagram, la deportista acusó que un hombre de entre 35 y 40 años, la interceptó y forcejeó en el Bosque del Ocotal, alcaldía Cuajimalpa.

“Te amo mi México, pero me dueles”, declaró Catherine Mayran Oliver en un carrusel de fotografías y videos del incidente.

Catherine Mayran Oliver, pentatleta, fue agredida en Bosque del Ocotal

Catherine Mayran Oliver usó su cuenta de Instagram para denunciar la agresión física que sufrió al término de su entrenamiento en Bosque del Ocotal.

La pentatleta contó que eran alrededor de las 6:40 de la mañana cuando un hombre, de entre 35 y 40 años de edad, la interceptó y forcejeó con ella hasta herirla en el cuello, brazos y piernas.

Catherine Mayran Oliver, pentatleta, fue agredida en Bosque del Ocotal (@catherine.mayran)

Para fortuna de la medallista, consiguió ponerse a salvo y hoy puede contar el ataque que sufrió. Asimismo, aclaró que hasta el momento desconoce las intenciones de su agresor.

“Lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”, denunció Catherine Mayran Oliver.

El testimonio de la mexicana se convirtió en alerta, pues llamó a las personas que transitan por la zona a cuidarse y elevar medidas de autoprotección, así como a denunciar.

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural. Estemos atentos, cuidémonos entre nosotros y denunciemos cualquier conducta sospechosa”. Catherine Mayran Oliver

Catherine Mayran Oliver, pentatleta, fue agredida en Bosque del Ocotal (@catherine.mayran)

Finalmente, Catherine Mayran Oliver lamentó la “dolorosa” violencia que se vive en México incluso en los lugares que deberían ser seguros.

“La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir. Te amo mi México, pero me dueles”, escribió la atleta.

Catherine Mayran Oliver, pentatleta, fue agredida en Bosque del Ocotal (@catherine.mayran)

Seguridad Ciudadana de CDMX investiga agresión a Catherine Mayran Oliver en Bosque del Ocotal

Tras la difusión e indignación que provocó el testimonio de Catherine Mayran Oliver, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX emitió un comunicado informando que su Unidad Especializada de Género ya se puso en contacto directo con la víctima.

Las autoridades garantizan acompañamiento legal y psicológico a Catherine Mayran Oliver para presentar la denuncia formal y dar con el paradero del agresor.

Hasta el momento, no hay detenidos por el caso.