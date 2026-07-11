El hombre que atacó con un tubo a un peatón en Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), fue detenido por autoridades capitalinas en un operativo desplegado el viernes 10 de julio de 2026.

De acuerdo con información oficial, su captura ocurrió en la avenida Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, cuando un ciudadano de 29 años reportó haber sido asaltado por un hombre armado con una navaja.

Al darle alcance, las autoridades constataron que el sujeto de 28 años, identificado como Brayan Emanuel “N”, era el mismo que había agredido a un vecino con un tubo sin motivo aparente.

Alerta en Iztacalco por sujeto que agrede a peatones con un tubo (Captura de pantalla)

Brayan Emanuel fue detenido por agredir a vecino de Iztacalco

De acuerdo con las autoridades, a Brayan Emanuel se le aseguró una navaja y mil 500 pesos, efectivo que había robado a un transeúnte apenas unos minutos antes de su detención.

Tras su arresto, elementos de la Policía Auxiliar de la Alcaldía Iztacalco y del sector Pantitlán de la SSC lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido coincide con el sujeto que en días recientes fue exhibido en videos difundidos en redes sociales, donde agredía por la espalda y sin motivo aparente a peatones.

Sobre este hecho, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, reconoció la coordinación y la pronta actuación de autoridades que permitió la detención del responsable.

Brayan Emanuel ‘N, agresor de Iztacalco (SSC)

Agresor de Iztacalco también tenía reportes por exhibicionismo y acoso a las mujeres

Vecinos de la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, denunciaron que la agresión con un tubo no se trataba de un hecho aislado.

Según contaron, el sujeto constantemente los amenazaba, realizaba actos de exhibicionismo y acosaba a las mujeres de la comunidad.