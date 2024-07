Chivas empató 0-0 ante Toluca en su debut en el Apertura 2024 en el Estadio Akron, sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención en el encuentro fue cuando Chicharito salió de cambio y la afición lo abucheó, acción que Carlos Hermosillo asegura que volverá a suceder.

Carlos Hermosillo fue muy crítico con el desempeño que el Chicharito Hernández tuvo en el partido contra los Diablos Rojos y recordó que desde el torneo anterior el jugador no está dando el ancho en el Rebaño Sagrado.

Javier Hernández fue sustituido al minuto 61 del encuentro y falló una ocasión clara en el partido.

Carlos Hermosillo cuestiona regreso del Chicharito a Chivas

Desde su regreso a Chivas, el Chicharito solamente ha marcado un gol y su bajo rendimiento no ha pasado desapercibido por Carlos Hermosillo, otro goleador histórico del futbol mexicano.

En el programa de debate de Fox Sports, La Última Palabra, Carlos Hermosillo mencionó que si bien el Chicharito tuvo una gran carrera, ya no es el jugador que era cuando ser marchó al Manchester United.

'NO SÉ A QUÉ VINO A MÉXICO EL CHICHARITO' 😱



"Hizo una carrera extraordinaria. Esto le va a suceder todos los partidos" 😭#LUP pic.twitter.com/dmaI516H1A — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 7, 2024

“El Chicharo no se a que vino a México, porque me parece que a veces uno no entiende que hay momentos y tiempos, hizo una carrera extraordinaria y es un jugador formidable y a veces la gente lo quiere ver como cuando empezaba…”

Además, el exjugador y ahora comentarista señaló que si el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana no logra aumentar su nivel, es muy probable que la afición lo siga abucheando.

Los números de Chicharito desde su llegada a Chivas

El Chicharito regresó a Chivas para el torneo Clausura 2024 y pese a que fue presentado con el fichaje bomba del equipo, el delantero mexicano no ha rendido como se esperaba.

Entre los juegos que ha disputado de Liga MX y Concachampions, el atacante de 36 años de edad ha disputado 13 encuentros y solamente lleva un gol.

Chicharito Hernández (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Además, no cayó bien entre los chivahermanos le hecho de que Javier Hernández tardó mucho tiempo en debutar el torneo pasado debido a que venía arrastrando una lesión, por lo que probablemente no le tengan mucha paciencia para este semestre.