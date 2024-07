Emilio Azcárraga hizo lo que nadie pensaba, pues fuera de toda lógica, salió en defensa de Javier Chicharito Hernández a pesar de su bajo rendimiento en su regreso al Club Chivas.

Javier Chicharito Hernández regresó a la Liga MX para intentar ser el hombre gol del Club Chivas, y aunque no pudo cumplir su objetivo, Emilio Azcárraga lo defendió de todas las críticas.

Prácticamente todos los aficionados de la Liga MX y algunos del Rebaño Sagrado le han dado con todo al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana por su pobre rendimiento.

Sin embargo, el dueño del Club América, el máximo rival del Club Chivas, salió a la defensa del delantero ante la incredulidad de todos los fans de las Águilas.

¿Qué dijo Emilio Azcárraga de las críticas contra Chicharito Hernández por su nivel en Chivas?

Emilio Azcárraga dejó de lado la gran rivalidad deportiva que tiene con el Club Chivas para defender de todas las críticas a su delantero estrella, Javier Chicharito Hernández.

En entrevista con Caliente TV, Emilio Azcárraga defendió a Javier Chicharito Hernández de todas las críticas por su bajo rendimiento en su regreso a la Liga MX con el Club Chivas.

“Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. Entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, es el fondo, no tengo bronca y tienen razón. La forma, la violencia, los insultos, no puedo”, dijo el dueño del Club América.

¿Por qué lo defendió Emilio Azcárraga? Los números de Chicharito Hernández con el Club Chivas

Luego de que Emilio Azcárraga defendiera de las críticas a Javier Chicharito Hernández, los aficionados se preguntan cuáles son los números del histórico delantero con el Club Chivas en el torneo Clausura 2024.

Aunque Emilio Azcárraga salió a defenderlo, la realidad es que a Javier Chicharito Hernández no le ha ido nada bien con el Club Chivas en su regreso a la Liga MX.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana solo pudo aportar al Rebaño Sagrado con una anotación en todo el torneo Clausura 2024 y no dio ninguna asistencia.