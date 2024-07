La relación entre Javier Chicharito Hernández y los chivahermanos cada vez está peor, el delantero mexicano tuvo tres ridículas fallas ante Club Toluca y después rompió el silencio con un mensaje que no gustó nada a los fans.

Chicharito Hernández sigue sin pesar en la cancha de Chivas, ante Club Deportivo Toluca desperdició tres opciones de gol, dos de ellas muy claras, y fue uno de los culpables del insulso debut del Rebaño.

El 0-0 en el Chivas vs Toluca no gustó nada a los fans, Chicharito Hernández se marchó abucheado y más tarde, lanzó un mensaje en redes sociales en el que se limitó a agradecer por portar los colores rojiblancos, pero no hubo una disculpa ni algo referente a su cuestionable actuación en la cancha del Akron.

Chicharito Hernández disputó 63 minutos, registró dos disparos sin dirección a portería y apenas tocó el balón en siete ocasiones.

¿Qué fue lo que dijo Chicharito Hernández tras sus fallas en el Chivas vs Toluca?

Luego del empate sin goles entre Chivas y Toluca, Chicharito Hernández mandó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que se dijo agradecido por “portar estos colores”, y admitió que “no fue el resultado que queríamos, pero empezamos sumando en casa”.

“Se vienen dos visitas muy importantes así que nos prepararemos de la mejor manera para afrontarlas”, agregó Chicharito Hernández y finalizó el mensaje con un “gracias, chivahermanos, por el gran apoyo siempre”.

En ninguna parte del mensaje, Chicharito Hernández lamentó u ofreció disculpas a los fans de Chivas por las ridículas fallas que influyeron en el marcador.

Chicharito rompe el silencio tras ridículas fallas. (CAPTURA DE PANTALLA)

La respuesta de los fans al gris mensaje de Chicharito Hernández tras el Chivas vs Toluca

El mensaje de Chicharito Hernández tras sus fallas en el Chivas vs Toluca no gustó nada a la afición rojiblanca, que descargó su molestia en la misma red social.

“Nunca es el resultado que queremos, ya vete del equipo”, se lee en uno de los mensajes más aplaudidos por otros usuarios.

“Hablas más de lo que juegas”, le reclamó otro usuario.

“No fue el resultado que queríamos porque no las metiste, esas eran de kinder”, se lee en otro de los comentarios.

Reacción de los fans ante el mensaje de Chicharito. (CAPTURA DE PANTALLA)

¿Cuándo volverá a jugar Chicharito Hernández y Chivas?

Luego de sus ridículas fallas ante Club Deportivo Toluca, el puesto de Javier Chicharito Hernández en el once de Chivas está en duda.

Chivas seguirá su camino en el Apertura 2024 de la Liga MX con su visita a la frontera para medirse a los Xolos de Tijuana.

El partido Tijuana vs Chivas se disputará el próximo viernes 12 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Caliente.