Chicharito Hernández hizo un impactante anuncio que puso muy preocupados a todos los aficionados del Club Chivas, pues tiene que ver con una lesión en su rodilla.

El Clausura 2024 fue muy especial para todos los chivahermanos, pues fue el torneo en el que Chicharito Hernández regresó al Club Chivas, el equipo que lo vio nacer como profesional.

Sin embargo, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana no tuvo el mejor torneo, pues venía saliendo de una lesión de rodilla que lo dejó varios meses fuera de las canchas.

Y ahora, reveló una noticia que preocupa a todos los aficionados del Rebaño Sagrado, pues se volvió a lesionar la rodilla en la pretemporada del equipo.

¿Cómo fue la lesión de Chicharito en la pretemporada de Chivas?

Chicharito Hernández contó la lesión que tuvo en la rodilla cuando el Club Chivas se encontraba de pretemporada en Cancún, preparándose para el inicio del Apertura 2024 de la Liga MX.

“Tuve un esguince de ligamento colateral medial de mi rodilla izquierda. Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado, ahora de la otra rodilla”, dijo Chicharito Hernández.

“Afortunadamente por todo ese trabajo que llevo haciendo, no nada más en el equipo, sino todo el complemento que hago para que todo mi cuerpo esté de la manera más alienada”, agregó

"CASI ME CHIN#$% LA RODILLA" 😮



'Chicharito' Hernández dio a conocer que sufrió una lesión en la pretemporada con Chivas...👀 pic.twitter.com/kxs41cG1yo — Futbol Picante (@futpicante) July 4, 2024

Emilio Azcárraga defendió a Chicharito de todas las críticas

Chicharito Hernández ha sido muy criticado por todos los aficionados de la Liga MX por su pobre rendimiento, pues desde su regreso al Club Chivas, no ha estado a la altura del equipo.

Sin embargo, Emilio Azcárraga, dueño del Club América, defendió a Chicharito Hernández por todas las críticas tras solo anotar un gol en el Clausura 2024 de la Liga MX.

“Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. Entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, es el fondo, no tengo bronca. La forma, la violencia, los insultos, no puedo”, dijo Emilio Azcárraga en entrevista con Caliente TV.