Tigres anuncia a Emiliano Gómez como nuevo refuerzo.

Tigres reforzó oficialmente su ataque para el Apertura 2026 con la incorporación del delantero uruguayo Emiliano Gómez, quien llega procedente de Puebla tras consolidarse como una de las piezas más destacadas del conjunto poblano.
El atacante sudamericano aterriza en San Nicolás con la misión de aportar competencia y variantes ofensivas a un plantel que aspira a pelear por el título.
No obstante, su presentación en la cancha deberá esperar un poco más, ya que actualmente atraviesa un proceso de recuperación física que retrasará su debut con Tigres.
Debut de Emiliano Gómez con Tigres no será inmediato
Durante el actual torneo, el uruguayo Emiliano Gómez disputó cuatro partidos con Puebla, todos ellos como titular, y consiguió marcar un gol que terminó siendo determinante para que La Franja se impusiera al Pachuca.
Sin embargo, su debut con Tigres tendrá que esperar debido a que el atacante actualmente se encuentra en recuperación de una lesión en el pie, situación que le impedirá estar disponible de inmediato para el cuerpo técnico.
La directiva felina decidió apostar por Emiliano Gómez para reforzar su ofensiva y ampliar las alternativas de un plantel que buscará competir por los primeros puestos del Apertura 2026.
Emiliano Gómez buscará ser titular con Tigres
Con su presentación oficial, comienza una nueva etapa para el delantero uruguayo, ahora con Tigres.
Tras destacar con Puebla, Emiliano Gómez ahora tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad en uno de los escenarios más exigentes del futbol mexicano y ganarse un lugar dentro de la ofensiva de Tigres.