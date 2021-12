El considerado mejor libra por libra del mundo, Canelo Álvarez paga la cuenta de clientes en taquería de Guadalajara, demostrando una vez más su humildad.

De acuerdo con Cero Cero, el Canelo Álvarez fue a cenar a una taquería ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga , el cual forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara.

Antes de marcharse del lugar ubicado en avenida López Mateos Sur , Saúl Álvarez se aseguró de que ningún cliente desembolsara un peso por su consumo.

Y es que el boxeador mexicano, quien nació en Guadalajara hace 31 años, pagó la cuenta de todos los clientes que se encontraban en la taquería.

Incluso, uno de los comensales se tomó una fotografía con el Canelo Álvarez y le agradeció por los tacos.

Acto seguido, Saúl Álvarez se fue a bordo de una camioneta Mercedes Benz valuada en más de 20 millones de pesos , la cual forma parte de su interminable lista de lujos.

Cabe señalar que en 2021, Canelo Álvarez se convirtió en campeón unificado de peso supermediano, lo que le permitió ser uno de los deportistas más destacados del año.

En una entrevista con Dan Rafael de World Boxing News, Saúl Álvarez habló un poco de lo que será su futuro.

Ya que, respecto a sus próximos rivales, el Canelo Álvarez afirmó que no le tiene miedo a nadie , por ende, buscará pelear ante los mejores.

Recordemos que el Canelo Álvarez dejará la categoría supermediana para incursionar en peso crucero.

“Esto siempre pasa, le gané al mejor de la división que era Callum Smith, después le gané a (Billy Joe) Saunders y luego a (Caleb) Plant. Le gané a todos los campeones de la división, que además estaban invictos. Ahora unos dicen que tengo miedo, pero yo no le temo a nadie y no evado a ningún peleador”

Asimismo, el boxeador tapatío descartó que David Benavidez vaya a ser su próximo rival, esto en virtud de que, dijo, el susodicho no tiene nada para ofrecerle arriba del ring.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con qué campeón han peleado antes él o (Jermall) Charlo. La verdad no me interesa. Igual sé que los haters siempre serán haters”

Canelo Álvarez