México.- Canelo Álvarez revela que se despide de su familia antes de pelear por si no regresa, y es que está consciente del riesgo que implica ser boxeador profesional.

Fue en una entrevista con ESPN donde el Canelo Álvarez confesó que, desde sus inicios, acostumbra a despedirse de su familia por si llegara a surgir cualquier eventualidad.

Y es que, como señaló Saúl Álvarez, los boxeadores corren el riesgo de ya no “bajar” del ring con vida.

Sin embargo, Canelo Álvarez puntualizó que, si llegase a morir arriba de un cuadrilátero, lo haría feliz porque se fue haciendo lo que más le gustaba.

“Sólo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad... Es un deporte muy peligroso… Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas, lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo”

Canelo Álvarez