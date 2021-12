Canelo Álvarez respondió contundente a las críticas: “Yo no le temo a nadie”, aseguró el pugilista quien también aclaró las dudas respecto a sus próximos rivales.

El pugilista tapatío dejó claro que aún no están definidos sus próximos rivales, pues mucho se hablaba respecto a que Jermall Charlo y David Benavidez serían los indicados.

Sin embargo, Canelo aseguró que Benavidez no le aportará nada y que no le interesan las críticas pues prefiere pelear con alguien que sea un reto para él.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con qué campeón han peleado antes él o Charlo. La verdad no me interesa. Igual sé que los haters siempre serán haters”, dijo para World Boxing News.

Por otro lado, respondió a los que dicen que no tiene rivales competitivos, pues mencionó que no le teme a nadie.

“Esto siempre pasa, le gané al mejor de la división que era Callum Smith, después le gané a Saunders y luego a Plant. Le gané a todos los campeones de la división que además estaban invictos. Ahora unos dicen que tengo miedo, pero yo no le temo a nadie y no evado a ningún peleador” , agregó.

Eddy Reynoso (ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT / ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT)

Eddy Reynoso sobre los próximos rivales de Canelo Álvarez

Cabe recordar, que Eddy Reynoso fue el encargado de difundir que estaban interesados en pelear con Charlo y Benavidez pues podría ser una pelea bastante interesante.

“Nos interesa pelear con peleadores de primer nivel. Me gustaría contra (Jermall) Charlo el año que viene y también con (David ) Benavidez que es un peleador fuerte. Charlo es un peleador muy fuerte y esperamos el año que entra pelear contra ellos”, declaró para el programa Premier Boxing of Champions”.

Canelo es uno de los mejores pugilistas de la actualidad y por ello, tendría más de un rival en la puerta pero tanto él como Reynoso están convencidos de buscar a alguien que pueda representar un reto para el tapatío.

Jermall Charlo . (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

Canelo y Jermall Charlo

Jermall Charlo podría ser uno de los candidatos más fuertes pues tiene una larga trayectoria que lo respalda y sería un buen espectáculo.