Inter de Milán vs Brujas saltaron a la cancha de San Siro en partido de la Jornada 2 de la Champions League, con resultado sorpresivo a favor del equipo visitante, gracias a tres goles de Nicolo Tresoldi.

El partido Inter de Milán vs Brujas fue uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Inter de Milán se quedó en cero puntos, mientras que Brujas sumó sus primeras tres unidades.

Marcador del partido: Inter de Milán 3-4 Brujas

Inter de Milán vs Brujas: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Inter de Milán vs Brujas de la Jornada 2 de la Champions League fue de locura y tuvo en Nicolo Tresoldi a la figura del juego con tres goles en su cuenta.

Lautaro Martínez dio la cara por el Inter de Milán con dos anotaciones, pero no fueron suficientes para sumar.

Así fueron los goles del partido Inter de Milán vs Brujas:

Minuto 30: Gol de Nicolo Tresoldi (Inter de Milán 0-1 Brujas)

Minuto 44: Gol de Lautaro Martínez (Inter de Milán 1-1 Brujas)

Minuto 63: Gol de Nicolo Tresoldi (Inter de Milán 1-2 Brujas)

Minuto 74: Gol de Nicolo Tresoldi (Inter de Milán 1-3 Brujas)

Minuto 81: Gol de Lautaro Martínez (Inter de Milán 2-3 Brujas)

Minuto 87: Gol de Romeo Vermant (Inter de Milán 2-4 Brujas)

Minuto 90+3: Gol de Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán 3-4 Brujas)

Lautaro Martínez anotó dos goles para el Inter de Milán (Luca Bruno / AP Photo/Luca Bruno)

¿Cuándo vuelven a jugar Inter de Milán y Brujas en la Champions League?

Inter de Milán y Brujas regresan a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, el Inter de Milán repite como local ante el Shakhtar el 21 de octubre de 2026, mismo día en el que Brujas recibe a Lens.